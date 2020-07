New Normal, Nginap di Hotel Ramedo Mulai Rp 250 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - New Normal, manajemen Ramedo Hotel menghadirkan promo spesial.

Resmi beroperasi kembali sejak 8 Juli 2020 memberikan penawaran menarik bagi pengunjung.

Sebelumnya, Hotel Ramedo memutuskan tutup sementara pada akhir Maret lalu.

Demikian disampaikan HR Manager Ramedo Makassar, Linda Rasyid.

"Kami saat ini menghadirkan promo Welcome New Normal Package, paket menginap mulai Rp 250 ribu per malam," katanya pada Tribun Timur, Kamis (9/7/2020).

Mengenai protokol kesehatan, Linda menegaskan pihaknya mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah.

Hal ini berlaku secara umum, baik karyawan maupun tamu yang berkunjung ke hotel.

"Wajib pakai masker, cek suhu tubuh, cuci tangan semua yang berada di hotel," ujarnya.

Tidak hanya itu, ia menambahkan, pihaknya menyediakan hand sanitizer di sejumlah titik.

"Penyemprotan disinfektan pun rutin kami lakukan di area publik," pungkasnya.