Beras Bantuan Tak Layak Konsumsi, HMI Sinjai Unjuk Rasa

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sinjai, Sulawesi Selatan melakukan aksi protes kepada pihak penanggung jawab Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Aksi protes demonstrasi ini dimulai dari Tugu Sinjai Bersatu, Jalan Persatuan Raya Sinjai Kamis, (9/7/2020) siang ini.

Mereka melakukan aksi protes kepada pihak penanggungjawab BPNT di Kabupaten Sinjai dengan cara membakar ban bekas lalu menuju ke kantor Bupati Sinjai.

Dalam aksi mereka menyayangkan adanya bantuan beras dari penyalur BPNT yang tak layak konsumsi.

Selain itu, bantuan tersebut terdapat selisih harga dengan nilai yang diberikan dengan di pasaran di Sinjai.

" Makanya kami pertanyakan dan meminta pihak penanggungjawab bantuan ini di kabupaten untuk segera mengevaluasi penyalur bantuan," kata Kordinator Lapangan Muh Arfah.

Temuan itu merupakan hasil investigasi mereka dan banyak menemukan adanya selisih harga pada penyaluran BNPT dan menemukan beras yang tidak layak komsumsi karena hitam dan merah lenih rendah dari kualitas beras petani di Sinjai.

Diungkap harga beras dari penyuplai Rp10 ribu per liter, sedang harga beras yang sama kualitasnya di pasar Sinjai hanya Rp6.500 per liter.

Harga telur juga diduga dimainkan dengan harga Rp60 ribu per rak. Padahal harga telur di pasar hanya Rp37 ribu per rak. Abon yang disalurkan juga seharga Rp35 ribu per bungkus. Harga di pasaran hanya Rp25 ribu per bungkus.

Atas masalah itu mereka meminta Bupati Sinjai Andi Seto Gadhista Asapa untuk mengevaluasi kinerja tim koordinasi dan meminta penyuplai barang diganti.

Penananggungjawab Penyuplai Ilham meminta pihak agen untuk tidak memberikan beras rusak ke warga yang rusak.

" Saya meminta kepada agen penyalur untuk tidak memberikan ke warga penerima kalau rusak dan harus dikembalikan dan melaporkan ke kami," kata Penyuplai Ilham secara terpisah.

Dia mengungkapkan bahwa beras tersebut tersebut diduga karena telah terkana hujan dan tidak semua demikian.