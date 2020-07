Pelanggan Telkomsel dan IndiHome Kibi Bisa Akses Netflix, Simak Cara Berlangganan Mulai Rp 49.000!

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Kabar baik bagi para pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id sepertinya akan bisa mengakses konten-konten Netflix.

Hal tersebut dikarenakan, Telkom Indonesia resmi membuka pemblokiran situs Netflix pada Selasa (7/7/2020).

Pastinya, para pengguna jaringan Telkom Indonesia bisa kembali mengakses tayangan pada Netflix.

Pasalnya, Netflix dianggap mau beradaptasi dan mencoba membaca pasar Indonesia.

Dikutip dari Tribun Techno, menurut Vice President Corporate Communication Telkom Indonesia, Arif Prabowo, pembukaan akses Netflix ini tak lepas dari upaya pendekatan platform streaming tersebut agar sesuai tuntutan pasar Indonesia.

“Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan TelkomGroup untuk dapat mengakses beragam konten hiburan,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Selasa (7/7/2020).

Pendekatan yang dimaksud adalah dengan meluncurkan beragam fitur untuk membatasi tayangan yang tak layak ditonton oleh pengguna di bawah umur, satu diantaranya seperti peningkatan fitur parental controls.

Pihak Netflix juga diklaim telah berkomitmen untuk mendengar keluhan, masukan, serta bersedia menyelesaikan keluhan dari pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai kurun waktu yang ditentukan oleh pihak berwenang.

Di samping itu, Netflix juga disebut telah menyepakati komitmen kepatuhan pada “Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN”.

Dalam komitmen tersebut, pihak Netflix sepakat tidak menayangkan konten terlarang yang mengandung pornografi anak, terorisme, dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta konten yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu.