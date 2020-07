Ngotot Merdeka Keluar dari Indonesia, Kini Timor Leste Jadi Negara Termiskin Dunia,Terancam Bangkrut

TRIBUN-TIMUR.COM - Dulu menjadi bagian dari NKRI dengan nama Timor Timur, namun Timor Leste ngotot memisahkan diri dan membangun negara sendiri.

Sempat terjadi perdebatan soal pihaknya memaksakan diri merdeka pada 20 Mei 2002, kini Kabar Buruk datang dari negara kecil itu.

18 tahun berlalu, bukannya makmur, malah menderita hingga terkurung dengan kemiskinan dan terancam bangkrut.

Tak sekedar miskin, kini diprediksi Timor Leste masuk dalam negara paling miskin di dunia.

Negara yang hanya menggantungkan hasilini terancam bangkrut bila tak lagi sanggup bayar hutang dan cadangan habis kelak.

Dikutip dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, Minggu (5/7/2020), pertumbuhan ekonomi Timor Leste terbilang masih lambat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara.

Negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste ini masih jadi salah satu negara paling miskin di dunia.

Dikutip dari laporan United Nations Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.

PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai US$ 2.356 atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020. Masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar US$ 4.174,9 atau sekitar Rp 60 juta.

Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.