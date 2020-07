7 Rekomendasi Tayangan Terbaru di Netflix, Film Indonesia hingga Drama Korea

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Setiap bulannya Netflix menyuguhkan beraneka macam jenis tayangan.

Tentunya bagi pelanggan Netflix Indonesia juga dapat menikmati tayangan tersebut.

Khususnya di bulan Juli 2020 banyak tayangan baru yang akan hadir.

Diketahui, ada banyak film menarik yang bisa disaksikan.

Termasuk film penuh aksi The Old Guard yang dibintangi Charlize Theron.

Film ini menceritakan tentang perjalanan sekelompok prajurit bayaran yang tidak bisa mati dan bertugas melindungi dunia selama berabad-abad.

Selain The Old Guard, masih ada banyak tayangan menarik lainnya yang hadir di Netflix bulan Juli 2020, termasuk Humba Dreams, Ju-On: Origins, dan The Kissing Booth 2.

Simak rekomendasi selengkapnya di sini dilansir dari Tribun Bali:

1. Netflix Original

- Cursed