Mengenang Komposer Legendaris Ennio Morricone yang Meninggal Dunia pada usia 91 Tahun

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar duka, Komposer Italia, Ennio Morricone yang terkenal karena mencetak music scoring The Good, the Bad and the Ugly, meninggal dunia di Roma, Italia.

Ia dikabarkan meninggal pada pekan lalu setelah komplikasi akibat terjatuh, menurut laporan The Hollywood Reporter.

Semasa hidupnya Ennio Morricone dianggap sebagai salah satu komposer film paling produktif dan berpengaruh di jamannya.

Morricone telah menyusun dan menata musik untuk lebih dari 500 film dan acara produksi Televisi.

Selain itu, sosoknya juga terkenal karena kolaborasi jangka panjangnya dengan sutradara Italia maupun Amerika Serikat yang dikenal secara internasional.

Seperti Sergio Leone, Brian De Palma, Barry Levinson, dan Giuseppe Tornatore.

Morricone juga menerima nominasi untuk Days of Heaven dari Terrence Malick (1978), Roland Joffe's Mission (1986), The Untouchables karya Brian De Palma (1987), Barry Levinson's Bugsy (1991) dan Gienaeppe Tornatore's Malena (2000).

Morricone telah memenangkan dua Penghargaan Grammy, dua Golden Globe, lima Penghargaan BAFTA untuk musik film oleh BAFTA pada tahun 1979-1992 dan Penghargaan Musik Polar pada tahun 2010.

Ia telah dinominasikan untuk lima Penghargaan Oscar untuk Musik Terbaik, Skor orisinal selama 1979-2001.

Ia juga menerima Penghargaan Kehormatan Oscar pada tahun 2007.