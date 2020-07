8 Tahun Lalu Regina Ivanova Jadi Juara Indonesian Idol, Sempat Terseret Kasus Investasi Bodong

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Masih ingat dengan Regina Ivanova?

Penyanyi jebolah Indonesian Idol 2012 itu, memang sudah jarang tampil di layar kaca.

Namun ia kerap membagikan sederet projek nyanyinya di akun sosial media Instagram miliknya.

Tepat pada hari ini 7 Juli, menjadi momen yang spesial baginya.

Ia dinobatkan sebagai pemenang Indonesian Idol 2012.

Delapan tahun sudah ia menyandang status pemenang Indonesian Idol.

Lantas seperti apa perjuangannya menjadi seorang bintang?

Dilansir dari Tribun Seleb, Regina tak menyangka bisa menjadi jawara Indonesian Idol 2012.

Sebab, ia merasa penampilannya di malam Result and Reunion Show Indonesian, di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/7/2012) dini hari, secara keseluruhan kurang maksimal.

Hanya saat menyanyikan lagu pertama berjudul 'I'm Telling You I'm Not Going, Regina merasa tampil bagus.