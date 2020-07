WOW! Rumah Mewah Ashanty & Anang Hermansyah Terjual Rp 35 M Tanpa Tawar, Siapa Sultan Sang Pembeli?

TRIBUN-TIMUR.COM - Wow, rumah mewah keluarga Anang Hermansyah dan Ashanty akhirnya laku terjual!

Harganya tak tanggung-tanggung, Rp 35 miliar.

Ajibnya lagi, sang pembeli tak menawar rumah mewah itu.

Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty menyebut rumahnya dengan nama Istana Cinere.

Siapa pembeli misterius itu?

• Lirik Lagu Kepastian Aurel Hermansyah Trending Youtube, Bisa Ikuti Lagu Atta Teman Tapi Cinta?

• Peluang Besar AHY Jadi Menteri Jokowi Demi Pilpres 2024, Rocky Gerung Mau Menkumham jika Reshuffle

Penyanyi Ashanty tampak senang akhirnya rumah mewahnya di Cinere, Depok terjual sudah.

Istri Anang Hermansyah ini menyebut, sosok pembeli rumahnya membeli tanpa tawar di harga Rp 35 miliar.

Dilansir dari YouTube The Hermansyah A6, Ashanty meminta izin sosok pembeli yang berjenis kelamin perempuan itu untuk mengumumkan rumahnya telah terjual.

Ashanty melalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/7/2020). "Bu aku udah boleh tulis rumahku udah laku belum bu?" tanyamelalui sambungan telepon dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (4/7/2020).

"Gak masalah, it'ok. As long long as you don't say my name ya," pinta sosok tersebut.

Rupanya, sosok pembeli rumah orangtua Aurel Hermansyah tak ingin namanya disebut dalam video Ashanty.

Meski begitu, Ashanty membocorkan sosok tersebut di caption videonya "TANPA NAWAR!! PEMBELI ISTANA CINERE TERNYATA SULTAN DARI JEMBER MALAYSIA"