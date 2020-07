Puri Mutiara Beri Promo Bebas Uang Tanda Jadi dan Subsidi DP Pertama Sebesar 50%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mutiara Property mengembangkan Puri Mutiara Extension (Puri Mutiara Tahap 2)

Marketing Puri Mutiara, Linda mengatakan, Puri Mutiara Extension berada di lokasi premium di tengah kota Makassar yakni di Jl Monginsidi Baru.

Pembangunan Puri Mutiara Extension ini sebagai lanjutan dari Puri Mutiara Tahap 1 yang sudah sold out.

Fasilitas yang tersedia yakni lapangan basket, children playground, jogging track, taman hijau terbuka, dan hanya 1 pintu akses keluar masuk dengan keamanan 24 jam.

Sarana olahraga Puri Mutiara Extension

Program khusus di bulan Juli ini memberikan beberapa kemudahan cara bayar kepada user sebagai berikut;

1. Program pertama yakni BAYAR SEKARANG (beli sekarang bayar sekarang). Free Uang Tanda Jadi dan down payment (DP) pertama dibayarkan developer 50%.

2. Program kedua yakni BAYAR NANTI (beli sekarang bayar nanti). Pada program ini Uang Tanda Jadi dibayarkan pada saat transaksi tetapi DP pertama dibayarkan di bulan ketiga. Keuntungan program ini 25% dari DP pertama dibayarkan developer.

Keuntungan berikutnya harga sudah termasuk pajak, surat, BPHTB, SHGB, AJB, BBN & IMB.

Tersedia 3 tipe rumah yakni The Manor LT/LB 128/145 dipasarkan dengan harga Rp 2,7 miliar, The Grand LT/LB 144/165 dipasarkan dengan harga Rp 3,2 miliar dan, The Penthouse LT/LB mulai 224/245 dipasarkan dengan harga mulai Rp 4,8 miliar.

Puri Mutiara Extension

