Ekonom Indef Drajad Wibowo Soroti Data Jokowi Saat Marahi Menterinya, Sebut Aneh, Data Salah?

TRIBUN-TIMUR.COM Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo membuat tulisan khusus, mengenai kemarahan Presiden Joko Wibobo ke menteri-menterinya, beberapa waktu lalu.

Dalamhal tersebut, ia mempertanyakan data yang di gunakan oleh Jokowi.

Artikel tersebut tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Drajad Wibowo ()

Berikut tulisannya.

MELIHAT video kemarahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas 18 Juni 2020, reaksi pertama saya adalah, benarkah data yang beliau sampaikan? Presiden menyebut anggaran kesehatan Rp 75 triliun dan penyerapannya baru 1,53 persen.

Selain karena sangat memegang teguh sains dan data, saya bereaksi seperti itu karena pada 17 Juni 2020 malam, saya menjadi narsum di salah satu TV swasta. Saya mengangkat isu anggaran Kementerian Kesehatan.

Narasumber lain adalah staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Firmanzah. Saya menyebut klaim tambahan anggaran kesehatan sebagai accounting gimmick.

Karena, tambahan tersebut sebenarnya dialokasikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, yang pada tahun ini diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

Setelah mengontak seseorang terlebih dulu, mas Yustinus merespons dengan menyebut tambahan anggaran kesehatan Rp 75 triliun, tetapi serapannya baru 1,53 persen.

Seusai acara saya sempat mempertanyakan kebenaran data tersebut. Namun, karena waktu, diskusi kami tidak tuntas. Jadi, ketika muncul video kemarahan Presiden, saya langsung mengaitkannya dengan laporan Kementerian Keuangan.