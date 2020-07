VIDEO: Era New Normal Covid-19, Phinisi Hospitality Tawarkan Paket Drive Thru Wedding

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Phinisi Hospitality Indonesia menggelar press conference di Bugis Sunachi,Claro Hotel, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (2/7/2020).

Hadir dalam pressconference tersebut Coorporate Director of Sales and Marketing, Ellen Tanti Martha Silaen, Coorporate FNB director Phinisi Hospitality, Mia Andhini, Marcom Claro Hotel, Ricwan Wahyudi, Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir, Marcom Dalton, Chimod dan Marketing Almadera Hotel, Pravita Dewi.

Turut hadir pula sejumlah wartawan dari berbagai media.

Press conference tersebut bertujuan memperkenalkan inovasi terbaru dari Phinisi Hospitality Indonesia di masa pandemi ini.

Seperti diketahui, masa pandemi juga berdampak pada dunia perhotelan termaksud vendor-vendor berbagai event.

Wedding organizer (WO) menggelar simulasi pelaksanaan drive thru wedding di pelataran Hotel Claro, Jl AP Pettarani Makassar, Minggu (28/6/2020). Para tamu yang datang memberikan selamat dari dalam mobil yang mereka kendarai, tanpa turun dari mobil dan melakukan kontak dengan pasangan pengantin sebagai implementasi kebijakan physical distancing untuk meminimalisasi penyebaran wabah Covid-19 di masa Pandemi. (TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN)

Salah satunya event wedding yang terpaksa banyak batal karena pandemi.

Olehnya itu Phinisi Hospitality Indonesia menawarkan alternatif wedding di era new normal.

Bertajuk Drive Thru Wedding, paket ini ditujukan kepada para calon pengantin yang siap menggelar pesta perkawinan dengan konsep simpel, unik, tetap elegan, dan mengedepankan protokol kesehatan.

"Pastinya ini menjadi inovasi di tengah new normal," tutur Coorporate Director of Sales and Marketing, Ellen Tanti Martha Silaen.