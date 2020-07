Nama Presiden Jokowi Disebut saat Uang Rp 3,5 Miliar Pengobatan Mata Novel Baswedan Diminta Pria Ini

Novel baswedan 03072020

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada apa? kok nama Presiden disebut saat uang pengobatan Novel Baswedan senilai Rp Rp 3,5 miliar diminta kembali oleh sosok ini.

Diketahui, penyidik KPK itu berobat ke Singapura setelah menjadi korba penyiraman air keras.

Novel Baswedan nyatanya tak begitu menggubris pernyataan keras Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), teddy Gusniadi.

Sebelumnya heboh Teddy meminta Novel Baswedan mengembalikan uang biaya pengobatan di Singapura sebesar Rp3,5 miliar.

Novel malah menyebut nama Presiden Jokowi

"Tanya ke presiden," ucap Novel di Kantor Komisi Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2020), singkat.

Diketahui, permintaan pengembalian diungkapkan Teddy Gusnaidi melalui akun twitternya @teddygusnaidi, Rabu (1/7/2020).

Teddy mengatakan, musibah yang menimpa Novel Baswedan hingga menyebabkan matanya buta murni kasus pribadi, tidak berhubungan dengan tugas Novel di KPK.

“Tim advokasi Novel Baswedan sependapat dengan saya, bahwa kasus novel ini adalah murni kasus pribadi bukan kasus politik, tidak ada hubungannya dengan kasus yg sedang ditangani Novel di KPK. Hal ini disampaikan terkait rencana mereka ingin melaporkan polisi ke Ombudsman,” kata Teddy.

Menurut Teddy, jika pihak kepolisian dianggap tidak boleh melakukan pendampingan hukum kepada anggotanya karena ini kasus pribadi, maka hal yang sama juga harus berlaku untuk KPK.

