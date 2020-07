VIDEO: Rayakan Pernikahan, Tara Basro Jalani Rapid Massal Para Tamu

TRIBUN-TIMUR.COM - Aktris Tara Basro merayakan momen pernikahannya dengan Daniel Adnan bersama para sahabatnya.

Perayaan itu dibagikan Tara melalui Instagram @tarabasro dalam sebuah unggahan video.

Tara bersama seluruh tamu undangannya kompak mengenakan baju bernuansa putih dan menikmati suasana di taman terbuka.

Menikah di tengah pandemi corona membuat Tara harus melakukan tes rapid kepada seluruh tamunya demi kepentingan kondisi kesehatan saat ini.

"Late lunch, early dinner with my besties walaupun dibela-belain harus rapid test massal dulu. Seneng banget bisa ketemu!" tulis Tara, dikutip Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Aktris kelahiran 11 Juni 1990 ini jug berterima kasih kepada chef Renata Moeloek yang telah memasak santapan untuk tamu.

"Makan enak dimasakin @renattamoeloek @archiepelagic good music, good convo, mengenang masa lalu.. Wish u were here @talkingsteph @evacelia ughhh love u guys!" tulis Tara.

Kabar pernikahan Tara Basro dan Daniel Adnan sempat menggegerkan dunia maya setelah keduanya memamerkan foto cincin di jari manis, 17 Juni lalu.

Dari foto-foto dan keterangan Tara Basro, pernikahannya dengan Daniel Adnan hanya dihadiri keluarga inti.

Tara menjelaskan, keluarga Daniel yang berada di Ceko tak dapat hadir dalam pernikahan Tara dan Daniel yang berlangsung di Wot Batu, Bandung, Jawa Barat.

Mereka hanya dapat menyaksikan momen berharga tersebut secara virtual.

Simak videonya!