Toyota New Calya Kuasai Market Share Penjualan di Sulawesi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota sebagai founder dealer unit Toyota senantiasa hadir memberikan kemudahan memiliki unit Toyota unggulan.

Di September 2019, Kalla Toyota resmi meluncurkan Toyota New Calya yang kini hadir menjadi unit unggulan di segmen MPV.

Dengan berbagai keunggulan fitur terbaru, Toyota New Calya berhasil mencuri perhatian pengendara otomotif.

Hingga Juni 2020, Toyota Calya mendapatkan rapor baik penjualan dengan memimpin market share hingga 53,18% di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultra.

Jika dilihat dari data lima tahun terakhir, Toyota Calya juga konsisten memimpin market share di kelas MPV Entry.

Sebanyak kurang lebih 16.561 unit Toyota Calya terjual selama lima tahun terakhir di seluruh wilayah penjualan Kalla Toyota.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Kamis (2/7/2020) mengatakan, sesuai slogan kehadirannya, yaitu Partner in Times, kehadiran New Calya juga diharapkan tak hanya mumpuni dalam mendukung aktivitas keseharian.

"Tetapi juga bisa menjadi partner yang handal pada setiap momen bersama keluarga maupun kerabat. Hadir dengan desain terbaru yang menjadikannya tampil agresif dan dinamis, serta memiliki fitur kenyamanan berkendara yang makin lengkap di kelasnya, New Calya hadir sebagai mobil yang mampu melebih ekspektasi pelanggan," katanya.

Kehadiran Toyota New Calya ini, kata Aswan, diharapkan bisa melanjutkan kesuksesan pendahulunya dalam memberikan kontribusi signifikan bagi market MPV, khususnya Entry MPV.

“New Calya merupakan bentuk komitmen Kalla Toyota untuk senantiasa melengkapi kebutuhan berkendara masyarakat. Cocok sebagai mobil keluarga yang tak hanya memiliki fungsionalitas beragam, tapi kini juga tampil semakin gaya, tangguh, dan nyaman dikendarai,” tuturnya.

New Calya hadir dengan varian lengkap yang menggunakan transmisi manual maupun automatic.

Sentuhan improvement yang dilakukan Toyota pada sisi eksterior dan interior, telah menjadikan salah satu pionir dalam membuka market entry MPV di Indonesia ini mampu meningkatkan kesan prestige bagi pengemudi maupun penumpangnya.

Tampilan makin aggressive dan elegant New Calya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru seperti, New LED Headlamp, New Retractable Outer Mirror (tipe G), New Front Grille Design with Dark Chrome Element, New Dark Chrome Element, serta New Alloy Wheel Design.

Sementara sentuhan penyegaran pada interior tak hanya mampu mewujudkan kesan makin lebih nyaman, hangat, dan lega, tapi juga meningkatkan kesan prestige, dalam berkendara dengan New Calya. (*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam