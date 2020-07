Hal Unik Drive Thru Wedding di Phinisi Hospitality Indonesia, Pesta Pernikahan di Era New Normal

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Drive Thru Wedding mungkin masih asing di telinga masyarakat kota Makassar, namun dengan adanya event tersebut memudahkan para calon pengantin tanpa rasa khawatir untuk tetap menggelar resepsi pernikahan.

Konsep yang unik dan menarik serta simple membuat resepsi pernikahan bisa terkenang sepanjang masa.

Tak ada yang berbeda dengan pesta pernikahan pada umumnya, hanya perlu adaptasi dengan berbagai aturan yang disiapkan saat pesta berlangsung.

Phinisi Hospitality Indonesia yang memiliki sederet hotel ternama di Kota Makassar bakal mewujudkannya.

Lantas keunikan apa saja yang akan didapatkan saat menggelar pernikahan Drive Thru Wedding?

Wedding organizer (WO) menggelar simulasi pelaksanaan drive thru wedding di pelataran Hotel Claro, Jl AP Pettarani Makassar, Minggu (28/6/2020). Para tamu yang datang memberikan selamat dari dalam mobil yang mereka kendarai, tanpa turun dari mobil dan melakukan kontak dengan pasangan pengantin sebagai implementasi kebijakan physical distancing untuk meminimalisasi penyebaran wabah Covid-19 di masa Pandemi. (TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN)

Coorporate Director of Sales and Marketing PHI, Ellen Tanti Martha Silaen menjelaskan Drive Thru Wedding tak berbeda jauh dengan resepsi pernikahan pada umumnya.

"Namun, memang ada banyak hal unik yang bisa menjadi menarik saat menggelar perhelatan ini," jelasnya.

Dengan mengedepankan sederet protokol kesehatan Drive Thru Wedding merupakan salah satu alternatif resepsi pernikahan tanpa rasa takut akan menularnya virus corona.

Vendor wedding yang terlibat mengikuti sederet protokol kesehatan seperti memakai masker, face shield, pengukuran suhu tubuh, jaga jarak dan mencuci tangan.

Tamu undangan yang hadir akan registrasi dengan scan barcode dan cukup berada dalam mobil.