Hadapi New Normal, Phinisi Hospitality Indonesia Siapkan Paket Drive Thru Wedding

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Menyambut masa new normal, Phinisi Hospitality Indonesia (PHI) telah menyiapkan paket pernikahan bagi para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dengan pesta meriah.

Bertajuk Drive Thru Wedding, ini menjadi salah satu alternatif bagi para calon untuk menggelar resepsi pernikahan di tengah masa pandemi.

Diklaim sebagai yang pertama di Makassar, Drive Thru Wedding ini terinspirasi dari perhelatan pesta pernikahan di luar negeri.

"Memang dari dulu, drive thru wedding ini sudah ada ya," tutur Coorporate Director of Sales and Marketing, Ellen Tanti Martha Silaen saat press conference di Bugis Sunachi,Claro Hotel, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (2/7/2020).

Phinisi Hospitality Indonesia menggelar press conference di Bugis Sunachi,Claro Hotel, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (2/7/2020). (TRIBUN-TIMUR.COM/DESI TRIANA ASWAN)

Dengan Drive Thru Wedding ini, para calon pengantin tak perlu khawatir menggelarr pesta perkawinan mengundang para tamu.

"Karena kita mengedepankan protokol kesehatan, kami berpikir bagaimana tamu yang rindu merayakan event pernikahannya, bisa menggelar acara resepsi pernikahannya walaupun pada saat banyaknya keterbatasan hingga saat ini," tuturnya.

Tak tanggung-tanggung, menggelar Drive Thru Wedding ini bakal menjadi pesta pernikahan yang unik, simple, elegan, dan tanpa rasa khawatir untuk dihadiri kerabat, saudara, dan keluarga walaupun singkat namun tetap berkesan dan aman.

Pasalnya, pada saat Drive Thru Wedding sederet protokol kesehatan diberlakukan mulai dari wajib mengenakan masker baik tamu ataupun penggelar hajatan, pengecekkan suhu tubuh, jaga jarak, dan mencuci tangan.

Ellen juga mengatakan berbagai vendor wedding bakal diajak kerjasama untuk memberikan suguhan pernikahan yang unik.

"Bahkan mereka juga kita wajibkan nantinya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Untuk yang mendekorasi, sambungnya, seluruh ornamen-ornamen hiasan harus disterilkan.

Tak hanya itu, segala persiapan terlaksananya Drive Thru Wedding

ini telah di survey, mulai dari spot wedding, lahan parkir, hingga sederet tim profesional.

"Ini suatu inovasi baru, pada saat covid,-19 okupensi turun, eventnya batal. Makanya dari Phinisy Hospitality Indonesia berharap agar Drive Thru Wedding menjadi salah satu alternatif pilihan masyarakat Makassar khususnya untuk menggelar pesta tanpa takut terjadi penyebaran virus corona," jelasnya.(*)