Festival Pencak Silat
FOTO: Wagub Sulsel Hadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020.
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020).
Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.(*)
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Hasriyani Latif