Festival Pencak Silat

FOTO: Wagub Sulsel Hadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020.

FOTO: Wagub Sulsel Hadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 - festival-pencak-silat-1.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.
FOTO: Wagub Sulsel Hadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 - festival-pencak-silat-2.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.
FOTO: Wagub Sulsel Hadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 - festival-pencak-silat-3.jpg
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH ABDIWAN
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020). Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Festival Pencak Silat Tahun 2020 di Aula Serba Guna Kodam XIV Hasanuddin, Makassar, Rabu (1/7/2020).

Festival Pencak Silat yang digelar oleh Kodam XIV Hasanuddin ini diikuti oleh 130 peserta yang berasal dari 10 perguruan pencak silat.(*)

Tags
Festival Pencak Silat
Wagub Sulsel
Andi Sudirman Sulaiman
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Hasriyani Latif
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