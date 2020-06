Catat Transaksi Rp 400 T Sehari, BRI Massifkan Layanan Digital untuk Go Internasional

Executive Vice President Digital Center of Excellence BRI, Kaspar Sitomorang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan transaksi Rp 400 triliun dengan 6.000.000 lebih transaksi melalui digital transaksi dalam sehari .

"Sebelum pandemi Covid-19 ini, kami mengeluarkan cost besar untuk literasi keuangan digital ini," kata Executive Vice President Digital Center of Excellence BRI, Kaspar Sitomorang, melalui jaringan virtual, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, BRI membutuhkan cost besar karena bank ini terbesar dan tersebar di Indonesia.

"Bank BRI ini adalah the largest bank microfinance of the world. BRI juga adalah big data Indonesia, dengan adanya satelit yang kita luncurkan 2016, maka daerah tak mempunyai konektivitas (jaringan) maka kami bisa masuk," katanya.

Kaspar mengatakan cara untuk menarik nasabah ke digital payment.

"Makanya, kami berikan payment link aja, ada juga BRI Mo, kami menggunakan segmen Milenial, dan kita ingin mendengar keresahan Young on top," katanya.

BRI Mo merilis hal baru setiap hari di aplikasi digital payment.

"Kami sudah buka layanan rekening, tanpa ke kantor. Nasabah bisa buka langsung melalui aplikasi," katanya.

Kaspar mengatakan, kredit konsumtif sisa 2 menit langsung cair, cukup scan wajah dan KTP.

Cara memaksimalkan agen BRI Link untuk menyalurkan program dari BRI.

BRI akan masuk ke segmen ultra micro untuk membantu ekonomi.