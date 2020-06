Lirik Lagu Stay Gold - BTS dengan Terjemahan Indonesia, Puncaki iTunes hingga Trending YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Lagu Stay Gold adalah lagu berbahasa Jepang dari BTS yang baru dirilis pada Jumat (19/06/2020).

Setelah dirilis, Hastag Stay Gold puncaki trending di Twitter.

Selain itu, lagu Stay Gold juga memuncaki iTunes di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Hingga Sabtu (20/6/2020) lagu Stay Gold sudah memuncaki iTunes di 82 negara seluruh dunia, di antaranya adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Brasil, Perancis, Jepang hingga India.

Stay Gold sendiri merupakan single yang masuk ke dalam album Jepang BTS berjudul Map of The Soul: The Journey.

Album tersebut baru akan dirilis pada 15 Juli 2020.

Selain itu, lagu Stay Gold juga dijadikan soundtrack untuk drama Jepang milik TV Tokyo yang berjudul Spiral Labyrinth - DNA Science Investigation.

Dua hari dirilis dikanal YouTube Big Hit Labels, video musik Stay Gold berhasil masuk ke trending YouTube, Senin (29/6/2020).

Video musik tersebut telah ditonton lebih dari 41 juta kali.

Berikut lirik lagu Stay Gold - BTS dikutip dari Surya.co.id: