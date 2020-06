Ini 5 Trik Juergen Klopp Juarai Liga Inggris

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu faktor dibalik berhasilnya Liverpool memperoleh gelar juara Liga Inggris 2019/2020, tidak lain dan tidak bukan adalah berkat tangan dingin Juergen Klopp.

Keputusan manajemen The Reds datangkan pria Jerman nampaknya memang jadi salah satu keputusan yang tepat.

Terbiasa menggiring anak-anak liar sewaktu duduk di kursi panas Borussia Dortmund, Klopp sukses membuat Liverpool tampil trengginas.

Namun, sebenarnya apa yang membuat Klopp begitu digdaya sehingga bisa menghasilkan gelar juara bagi Liverpool?

Dilansir Juara.net dari Four Four Two berikut ini adalah lima cara yang telah diakukan Klopp dan menjadi kunci keberhasilannya menjadi arsitek.

1. Kekuatan dari Anfield

Sejak di Dortmund hingga mengarsiteki Liverpool, Klopp tentu sadar betul kekuatan pemain ke 12 ini.

Hal tersebut terbukti dari beberapa hasil minor yang diperoleh oleh anak asuhnya ketika bermain di dalam stadion yang sepi.

Sama halnya dengan Klopp yang sempat ungkap rasa sedih yang ia rasakan saat merayakan kemenangan tanpa hadirnya suporter yakni pada pertandingan melawan Cystal Palace lalu.

"Bayangkan jika pertandingan ini disaksikan 55.000 orang di stadion, itu pasti sangat luar biasa," ungkapnya.