Gelar Webinar, Unimerz Bahas Peran Penting TLM dalam Penanganan Covid-19

TRIBUN TIMUR MAKASSAR – Universitas Megarezky (Unimerz) Makassar, tidak pernah berhenti bergerak dan ambil bagian dalam penanganan Covid-19.

Baik lewat bantuan berupa pembagian sembako, APD, maupun kontribusi pengetahuan.

Hal itu terlihat saat Unimerz menggelar Webinar yang mengankat tema “Peran Tenaga Teknologi Laboratorium Medis (TLM) dalam Menegakkan Diagnosa Covid-19” melalui aplikasi Zoom Meeting.

Agenda yang berlangsung pada hari Sabtu (27/06/2020) tersebut, dibanjiri peserta hingga menyentuh angka 5.719.

Peserta dari berbagai profesi, mulai dari mahasiswa TLM, Alumni, Dosen, tenaga profesi TLM, dan berbagai kalangan lainnya.

Dalam webinar ini, setidaknya ada tiga materi yang diturunkan dan dibahas oleh tiga narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing.

Salah satu narasumber dalam webinar ini, Handayani Halik mengatakan, peran TLM sangat krusial dalam penanganan Covid-19, sebab tanpa ada pemeriksaan di lab, maka tidak akan ada hasil yang bisa diketahui.

“Peran TLM memang sangat vital, soalnya tidak akan ada hasil jika tidak melalui pemeriksaan laboratorium. Karena pemeriksaan RT’PCR inilah yang saat ini menjadi pemeriksaan akurat untuk menilai seseorang terkonfirmasi Covid 19,” ujar Senior Research Assosiate HUM-RC FK Unhas tersebut.

Selain Handayani, Syahruni Hidayatullah, S.Si., M.Kes, juga turut ambil bagian dalam webinar ini dengan membahas seputar Quality and Validation the Result of RT-PCR.

Dosen TLM Unimerz yang sekaligus Field application specialist PT. Sciencewerke, membahas banyak hal, seperti bagaimana menilai kualitas hasil pemeriksaan RT- PCR, dan berbagai materi lain.