STIM LPI Makassar dan PT Nusa Talenta Indonesia Kerjasama Seminar dan Pelatihan Virtual

Citizen Reporter: Ilham Halimsyah, Mahasiswa Pascasarjana STIM LPI Makassar

MAKASSAR -- Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM LPI) Makassar jalin kerjasama dengan PT Nusa Talenta Indonesia.

Kerjasama tersebut dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan Tridarma Perguruan Tinggi melalui penyelenggaraan seminar "How to impress HR person and win a recriutmen proces" dan pelatihan "How to create a Profesional CV and interview practice for Fresh Graduates".

Ketua STIM LPI Makassar, Andi Nuryadin SE MSi, menyampaikan apresiasi yang besar atas kerjasama ini, ke depan kerjasama ini akan ditingkat demi membantu mahasiswa STIM LPI Makassar dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu deras.

"Seminar dan pelatihan tersebut digelar secara gratis untuk mempersipakan mahasiswa maupun lulusan baru menghadapi dunia kerja," ujarnya, Sabtu (27/6/2020).

Pihak PT Nusa Talenta Indonesia, Aswin mengatakan bahwa kerja sama yang dijalin ini merupakan langkah awal dalam proses pengembangan sumber daya mahasiswa.

PT Nusa Talenta Indonesia untuk wilayah Makassar baru melakukan kerjasama ini dengan 2 perguruan tinggi, di antaranya dengan STIM-LPI Makassar.

"Kami memilih STIM-LPI Makassar untuk bekerjasama karena ini merupakan kampus yang memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak, selain itu alumni mereka banyak terserap di dunia usaha. Semoga kerjasama ini bisa saling memberi manfaat bagi kedua institusi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua 3 STIM-LPI Makassar Bidang Kemahasiswan dan Humas, Azhary Ismail mengatakan bahwa kegiatan ini selain dirancang untuk memfasitasi mahasiwa dalam menghadapi dunia kerja, dilaksanakan dalam masa Covid-19 sehingga dilaksanakan dalam bentuk webinar.

"Seminar dan pelatihan ini akan dilaksanakan secara virtual pada 13 Juli yang pesertanya diikuti oleh seluruh mahasiswa STIM-LPI Makassar dan alumni dalam menghadapi dunia kerja," jelasnya. (*)