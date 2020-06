Buhari Kahar Muzakkar: Forum Bisnis Wija To Luwu Akan Lebih Seksi dari Partai yang Ada Tipu-tipunya

Ketua Umum KKL Raya Buhari Kahar Muzakkar menyampaikan sambutan dalam Temu Usaha Wija To Luwu Raya (TUWTLR) via Zoom, Sabtu (27/6/2020) siang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seratusan Wija To Luwu dari berbagai penjuru Tanah Air mengikuti Temu Usaha Wija To Luwu 2020, TUWTL 2020, via Zoom, Sabtu (27/6/2020).

Acara yang dibuka Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwu Raya, KKL Raya, Buhari Kahar Muzakkar, dimulai sekitar pukul 10.00 wita dan dijadwalkan berlangsung hingga pukul 22.00 wita malam nanti.

Agenda Acara TUWTL 2020 diawali perkenalan peserta. Satu per satu peserta dari berbagai provinsi memperkenalkan diri dan saling menyapa.

Udhi Syahruddin Hamun, memandu dialog sesi pertama Temu Usaha Wija To Luwu, TUWTL 2020, Sabtu (27/6/2020) siang. (dok.tribun)

Dialog sesi pertama berlangsung hingga pukul 12.00 wita dipandu Moderator Udhi Syahruddin Hamun.

Sesi pertama ini diawali sambutan Ketua Umum KKL Raya Buhari Kahar Muzakkar.

Kemudian pemaparan narasumber. Narasumber pertama Prof Dr Mansyur Ramly yang mengulas "Membangun Kemitraan Usaha Berbasis Komunitas".

Pemateri kedua sesi pertama adalah Marlin Ghazali Amir, Micro Banking Manajer, Bank Mandiri Makassar. Dia mengurai, "Peluang Pembiayaan Usaha UMKM di era New Normal".

Kemudian Saldy Mansyur SE yang mengupas "Prospek Kerjasama PT. KIMA dengan Usaha UMKM".

Dalam sambutannya, Ketua Umum KKL Raya Buhari Kahar Muzakkar mengatakan, pertemuan usaha Wija To Luwu dirancang sejak tahun lalu. Rencananya diadakan semacam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar, PSBM, di Palopo.

"Namun ini belum bisa kita lakukan karena Corona," ujar Buhari Kahar Muzakkar.