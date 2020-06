Semahal Apa Itu Batu Tanzanite? Sampai Bikin Ayah 30 Anak Ini Kaya Mendadak Dalam Sehari

(Tanzania Ministry of Minerals via BBC)

TRIBUN-TIMUR.COM - Seorang penambang skala kecil di Tanzania mendadak jadi miliader dalam waktu semalam setelah bisa menjual batu langka tanzanite, yang ditemukannya di sebuah tambang rakyat di Tanzania.

Pria itu bernama Saniniu Laizer yang bisa mendapatkan uang sebesar 2,4 juta poundsterling atau sekitar Rp 42,6 miliar (kurs Rp 17.700).

Ayah 30 anak dari 4 istri ini beruntung bisa menemukan tanzanite sebesar 15 kilogram atau rekor yang terbesar yang pernah ditemukan.

Tanzanite sendiri merupakan salah satu batu paling langka di dunia dan bernilai sangat tinggi, serta hanya ditemukan di wilayah Tanzania.

Dikutip dari The Rare Gemstone Company, Jumat (26/6/2020), tinggi rendahnya harga batu berlian ini sangat ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dunia.

Sejauh ini, De Beers adalah pemain besar industri perhiasan yang mengendalikan harga berlian dan permata, termasuk batu tanzanite ( tanzanite stone).

Perusahaan ini mengendalikan hampir seluruh pasokan berlian yang ada di dunia.

Berbeda dengan berlian dan batu permata seperti Tsavorit, harga tanzanite saat ini relatif stabil dan dihargai dalam standar karat.

Harga sangat dipengaruhi oleh sifat kelangkaannya, corak warna, dan tingkat presisi pemotongannya.

Tanzanite terbaik (grade finest 1% mined) dengan berat 10 karat, harganya berkisar antara 800-1.500 dollar AS. Lalu untuk ukuran 3-9,999 karat dihargai 780-1.380 dollar AS, ukuran 2-2,99 karat dihargai 750-1.350 dollar AS, dan berat kurang dari 1,99 karat dibanderol 600-700 dollar AS.