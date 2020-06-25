FOTO: Tribun Business Forum: "Tagihan Listrik Menyetrum"

Hadir sebagai narasumber Direktur Utama IMB Property Andi Rahmat Manggabarani, Owner Santri & PT Alfa

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TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Tribun Business Forum kembali menggelar diskusi virtual dengan tema "Tagihan Listrik Menyetrum", Kamis (25/6/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Tribun Business Forum kembali menggelar diskusi virtual dengan tema "Tagihan Listrik Menyetrum", Kamis (25/6/2020).

Hadir sebagai narasumber Direktur Utama IMB Property Andi Rahmat Manggabarani, Owner Santri & PT Alfa Global Indonesia Lili Gunawan, Manager PLN UP3 Makassar Utara Yuli Ashaniais Ramadani, dan Manager PLN UP3 Makassar Selatan Raditya Hari Nugraha.

Tags
Tribun Business Forum
Tagihan Listrik Menyetrum
PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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