FOTO: Tribun Business Forum: "Tagihan Listrik Menyetrum"
Hadir sebagai narasumber Direktur Utama IMB Property Andi Rahmat Manggabarani, Owner Santri & PT Alfa
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Tribun Business Forum kembali menggelar diskusi virtual dengan tema "Tagihan Listrik Menyetrum", Kamis (25/6/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Tribun Business Forum kembali menggelar diskusi virtual dengan tema "Tagihan Listrik Menyetrum", Kamis (25/6/2020).
Hadir sebagai narasumber Direktur Utama IMB Property Andi Rahmat Manggabarani, Owner Santri & PT Alfa Global Indonesia Lili Gunawan, Manager PLN UP3 Makassar Utara Yuli Ashaniais Ramadani, dan Manager PLN UP3 Makassar Selatan Raditya Hari Nugraha.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur