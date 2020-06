Aero-Tel Losari Makassar Hadirkan Promo Nginap Rp 299 Ribu per Malam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aero-Tel Losari Makassar (Aero-Tel) merupakan salah satu unit bisnis IMB Group.

Hotel ini kembali beroperasi setelah tutup beberapa bulan guna mengikuti aturan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19.

Hotel bintang tiga yang memiliki 146 kamar dan berlokasi di Jalan Muhtar Lutfi, Makassar, ini sebelumnya dikenal dengan nama Aerotel Smile Losari Makassar.

Pengoperasian hotel dengan perubahan nama baru berlangsung hari ini, Kamis (24/6/2020).

Bersambut dengan kehidupan New Normal, pelayanannya akan sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

General Manager (GM) Aero-Tel, Sunarti Anwar menuturkan kondisi pandemi ini sangat memberikan pengaruh terhadap semua sektor bisnis terutama perhotelan.

"Namun tim manajemen dan jajaran Direksi IMB Group yang dipimpin oleh Bapak Idris Manggabarani mampu melihat sebuah peluang yang kemudian secara perlahan melakukan perubahan guna persiapan menghadapi persaingan baru 2021 yang sudah tidak lama lagi," jelasnya.

Sunarti menjelaskan, perubahan itu diawali dengan perubahan nama dan logo, dan untuk saat ini planning perubahan konsep pada bagian-bagian hotel seperti interior lobby, koridor utama, dan menyusul interior kamar dan ruang meeting.

"Sebagai bocoran awal, konsep tersebut akan dibuat ke Semi Industrial yang dianggap merupakan konsep kekinian dan dapat bertahan 10 tahun ke depan," tuturnya.

Selain itu, Aero-Tel juga menawarkan berbagai promo menarik yang disebut dengan New Normal, New Day, New Week.