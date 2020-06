The Macz Man Serahkan Bantuan ke Korban Banjir Bandang Bantaeng

The Macz Man, kelompok suporter PSM Makassar yang tergabung dalam SuperSoccer menyerahkan paket sembako ke korban banjir di Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng dan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu.

The Macz Man

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Banjir bandang yang melanda Bantaeng Jumat (12/6/2020) telah mengakibatkan lebih dari 2.000 rumah warga rusak. Beberapa jalan dan jembatan juga tidak bisa dilewati.

Kondisi ini membuat The Macz Man, kelompok suporter PSM Makassar yang tergabung dalam SuperSoccer tidak tinggal diam.

Mereka langsung bahu-membahu melakukan aksi spontanitas berupa penggalangan dana untuk membantu meringankan warga yang terdampak banjir bandang tersebut.

"Setiap kali ada bencana, kami dari The Macz Man berusaha langsung bergerak untuk memberikan bantuan. Apalagi bencana kali ini terjadi di Bantaeng yang masih berada di wilayah Sulawesi Selatan," ujar perwakilan The Macz Man, Fitri Ahmad kepada tribun-timur.com via pesan WhatsApp, Selasa (23/6/2020).

Becks sapaannya menambahkan, hasil penggalangan dana kemudian diwujudkan dalam bentuk paket sembako yang sangat dibutuhkan korban banjir.

Paket sembako tersebut terdiri dari beras, mie instan, snack, air mineral, dan kaos. Selain paket sembako, ada juga pakaian layak pakai.

Bantuan berupa paket sembako disalurkan untuk korban banjir di sejumlah warga di Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng dan Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissapu, Minggu (21/6/2020).

Dalam aksi kemanusiaan ini, The Macz Man tetap memperhatikan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Bantuan yang kami berikan itu sudah kami packing dalam bentuk paket sembako, tapi bantuan tersebut memang kami salurkan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Jadi kami lebih dulu berkoordinasi dengan RT atau RW di sana," katanya.

Aksi dari The Macz Man yang tergabung dalam SuperSoccer ini mendapat apresiasi dari warga.

Bantuan yang diberikan ini dapat menjangkau 50 kepala keluarga di dua lokasi bencana tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas kedatangan dan bantuan dari saudara-saudara suporter PSM Makassar. Tentunya kami sangat senang karena baru ada bantuan yang bisa tembus ke daerah ini," ujar Yusuf, salah satu ketua RT di Kelurahan Bonto Sunggu, Bissapu.(*)