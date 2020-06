Masa Kenaikan Kelas, Ini Pesan untuk Siswa, Orangtua Murid, dan Guru

Oleh: Syamril

Rektor Kalla Business School - Direktur Sekolah Islam Athirah

Pekan ini hampir seluruh siswa siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di seluruh Indonesia telah menerima raport kenaikan kelas.

Meskipun masa pandemik covid proses pendidikan tetap harus berjalan. Belajar dari rumah, ujian dari rumah secara online.

Apresiasi kepada seluruh guru, siswa dan orang tua yang telah bekerja sama dengan baik menjalankan pendidikan dari rumah.

Orang tua menjadi guru di rumah. Juga jadi pengawas saat ujian.

Dengan fakta integritas menjaga kejujuran secara umum ujian penilaian akhir semester online dapat berjalan dengan lancar.

Hasil ujian memang penting tapi lebih penting lagi proses ujian yang melatih kejujuran. Knowledge is power but character is more.

Juga apresiasi kepada guru dan para pimpinan sekolah yang telah menjalankan proses belajar mengajar secara tatap maya.

Lalu dilanjutkan dengan penilaian akhir semester, pengolahan nilai hasil ujian, rapat kenaikan kelas sampai akhirnya pembagian raport baik secara virtual maupun tatap muka dengan protokol covid.

Selamat kepada seluruh siswa siswi yang telah dinyatakan naik kelas. Mari syukuri hasil yang telah dicapai.