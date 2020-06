Harga Emas Naik, Pegadaian Kanwil VI Gencar Ajak Nasabah Buka Tabungan Emas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Minat pada instrumen emas di tengah menguatnya Wall Street menunjukkan bahwa likuiditas pasar global masih banjir di tengah penyebaran virus corona yang meluas.

Per hari ini, Selasa (23/6) harga emas spot berada di 1.755,73 dollar AS per ons troi yang merupakan level penutupan tertinggi sejak November 2012.

Terkait tren harga emas yang terus meningkat di pasar internasional, PT Pegadaian Persero tidak khawatir dengan adanya kenaikan harga emas.

Levelnya masih di bawah 1.765 USD/Troy Once atau sama dengan harga ketika new normal belum diterapkan.

Demikian disampaikan Manajer Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar, Muh Idris Mappakaya Syar.

"Untuk harga di dalam negeri juga dipengaruhi nilai tukar rupiah, sekarang rupiah sekitar Rp 14 ribu/dollar jadi harga emas berada di kisaran Rp 802 ribu/gram. Kalau bulan lalu harga emas sempat mencapai Rp 830 ribu per gram karena nilai tukar yang rupiah dikisaran Rp 15 ribu/dollar," katanya saat dikonfirmasi tribun-timur.com, Selasa (23/6/2020).

Di sisi lain, menurutnya kenaikan harga emas sekarang ini memang menarik untuk dicermati.

"Biasanya kalau emas naik, saham turun, nah fenomena sekarang index saham sudah mulai naik walaupun belum kembali normal, misalnya kalau kita mau lihat di IHSG ataupun Dowjones," tuturnya.

Dikatakan, saat ini Pegadaian justru lebih gencar mengajak nasabah segera memiliki komoditas tersebut yang kini lebih mudah melalui aplikasi Pegadaian Digital.

"Untuk transaksi tabungan emas sendiri rerata pembelian oleh masyarakat di angka Rp 10 miliar per bulan," ujarnya.

Pegadaian Kanwil VI Makassar mencatat, hingga 21 Juni 2020, total pembelian tabungan emas sudah mencapai 64.4 miliar atau naik 93,24 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Kenaikannya dipicu selain karena adanya kenaikan harga emas juga karena adanya penamabahan jumlah rekening tabungan emas," tuturnya.

Ia menambahkan, per 21 Juni 2020 total rekening mencapai 360.112 akun atau naik 177 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit