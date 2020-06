Deretan Fitur Baru iOS 14 yang Resmi Diperkenalkan Apple, iPhone Apa saja yang Kebagian Update?

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Pengguna produk Apple siap-siap dimanjakan dengan fitur terbaru dari iOS 14.

Apple memperkenalkan iOS 14 secara resmi di hari pertama acara Worldwide Developer Conference (WWDC) 2020.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, WWDC digelar secara virtual seluruhnya.

Alasanya tak lain karena pandemi Covid-19 masih berlangsung dan memaksa semua agenda tatap muka, tak terkecuali WWDC, digelar secara virtual.

Membantah rumor sebelumnya, Apple tetap menggunakan nama "iOS" dan bukan iPhoneOS seperti isu yang sempat berhembus.

iOS 14 bisa berjalan di semua iPhone yang menjalankan iOS 13.

Itu artinya, pemilik iPhone dari generasi iPhone 6s hingga iPhone SE 2020 bisa melakukan update ke iOS 14.

Lebih lengkapnya adalah berikut: iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (1st generation), iPhone SE (2nd generation), iPod touch (7th generation).

Mode preview iOS 14 untuk developer (pengembang) aplikasi dirilis Apple mulai hari ini.

Namun versi beta publiknya, kemungkinan baru datang pada Juli mendatang.