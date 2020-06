3 Inovasi Sulsel Dihadiahi Rp 5 M

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) mengapresiasi inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada lomba Inovasi Daerah di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri Jakarta, Senin (22/6/2020).

Tiga penghargaan diberikan yakni juara 2 sektor Pasar Tradisional dengan inovasinya Baruga Pasar: Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Tradisional.

Lalu juara 3 sektor Hotel dengan program Wisata Covid-19.

Dan juara 3 sektor Tempat Wisata dengan inovasi 'Sulsel in Our Hand' atau 'South Sulawesi in Our Hand: New Normal Inovasi Berbasis Aplikasi dan Barcode di Destinasi Wisata'.

Sedangkan untuk kategori kabupaten, Sinjai meraih juara 2 pelayanan terpadu satu pintu dan untuk kategori kota Parepare meraih juara 3 sektor tempat wisata.

Selain piagam penghargaan, para pemenang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID).

Untuk pemenang pertama, setiap kategori dan setiap klaster daerah diberikan DID sebesar Rp 3 milliar, pemenang kedua sebanyak Rp 2 milliar, dan pemenang ketiga Rp 1 milliar.

Bila dikalkulasi, Sulsel yang meraih satu juara 2 dan dua juara 3 berhasil meraih hadiah Rp 5 miliar.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo saat melaporkan perkembangan Covid-19 Sulsel di Istana Negara.