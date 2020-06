Nonton TV Online, Live Streaming RCTI Bologna vs Juventus di Beinsports Liga Italia, Misi Ronaldo

TRIBUN-TIMUR.COM - Nonton TV Online, Live Streaming RCTI Bologna vs Juventus di Beinsports Liga Italia, Misi Ronaldo

Saksikan siaran langsung RCTI & Live Streaming RCTI + Bologna vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia malam ini.

Live Streaming RCTI menyajikan Siaran Langsung Bologna vs Juventus di ajang Liga Italia 2019/2020, Selasa (23/6/2020) pukul 02.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI.

Link Live Streaming Bologna vs Juventus di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan laman Video Streaming Vidio.com Premier (berbayar).

Juventus saat ini sedang menghadapi kebuntuan di lini depan.

• 3 Link Live Streaming TV Online Lecce vs AC Milan Liga Italia di Beinsports 2, Cek Link RCTI+

• VIRAL Kakek Pemulung Bawa Uang Koin Sekarung untuk Beli Handphone (HP), ini Reaksi Pemilik Toko

Pertandingan melawan Bologna seharusnya menjadi momentum untuk membangkitkan daya juang si Nyonya Besar.

Berdasarkan rekor pertemuan, dari 15 kali bertanding Bologna belum pernah sekalipun mengalahkan Juventus.

Sebaliknya, Juventus tercatat 13 kali sukses mengalahkan Bologna.

Sisanya, 2 pertandingan berakhir imbang untuk Bologna dan Juventus.

Berdasarkan rekor tersebut, Juventus harusnya bisa memanfaatkan pertandingan melawan Bologna sebagai momentum untuk mengembalikan keganasan mereka di Serie A Liga Italia.