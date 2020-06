Kabar Buruk Youtuber Atta Halilintar, Pacar Aurel Hermansyah Alami Hal ini saat Persiapan Film Baru

TRIBUN-TIMUR.COM-Kabar buruk menimpa Youtuber papan atas Indonesia, Atta Halilintar.

Pria yang dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Aurel Hermansyah itu mengalami cedera saat berlatih fisik untuk mempersiapkan film terbarunya.

Diketahui, Atta Halilintar tengah menggarap film berjudul Ashiap Man.

Kabar ini diungkapkan Atta Halilintar melalui akun instagramnya @attahalilintar.

Atta Halilintar meminta doa kepada para pengikutnya agar dia segera pulih.

Dalam unggahannya tersebut, Atta Halilintar mengungkapkan urat lehernya terjepit ketika dirinya latihan fisik untuk persiapan film.

"Malam minggu ku.. Doa in ya guys.... Ternyata ada aja ujian nya... Latihannn fisik tiap hari latian MMA latian gym untuk @ashiapmanfilm ternyata ga mudah leher ku kecetit uratnya pindah - radang - demam.. smg cepet sembuh amin," tulis Atta seperti dikutip Kompas.com, Senin (22/6/2020).

Atta juga mengunggah foto yang menampilkan dirinya mengenakan penyangga pada leher.

Sejumlah artis turut mengucapkan doa agar Atta segera sembuh dalam kolom komentar.

"Waduhhh, Get well soon bro, TETAP SEMANGAT," tulis @marcelinolefrandt