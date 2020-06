Hasil Liga Italia - Rekan Messi Lautaro Martinez Bawa Inter Milan Lumat Sampdoria

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Italia kembali lagi dan dimulai dengan melanjutkan pekan ke-25 yang sempat tertunda.

Dikutip dari BolaSport.com, empat pertandingan tunda pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020 menghasilkan banyak gol dini hari tadi.

Empat di antaranya dicetak oleh dua orang.

Terdapat empat laga yang ditunda pada pekan tersebut, yakni Torino vs Parma, Verona vs Cagliari, Atalanta vs Sassuolo dan Inter Milan vs Sampdoria.

Dari empat pertandingan tersebut, semua tim berhasil mencetak gol, dan jika ditotal ada 13 gol yang dihasilkan pada laga tunda itu.

Dari 13 gol yang tercipta pada pekan tunda ini, empat di antaranya dibuat oleh dua pemain, yakni striker Hellas Verona, Samuel Di Carmine dan penyerang Atalanta, Duvan Zapata.

Kedua pemain tersebut sama-sama mencetak brace atau dua gol.

Tim yang paling banyak membuat gol di pekan ini adalah Atalanta.

Tim besutan Gian Piero Gasperini itu mencetak empat gol ke gawang Sassuolo.

Adapun di pertandingan yang sama Sassuolo juga berhasil menyarangkan satu gol.