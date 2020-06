Live Streaming RCTI Lecce vs AC Milan di ajang Liga Italia 2019/2020

TRIBUN-TIMUR.COM - 3 Link Live Streaming TV Online Lecce vs AC Milan Liga Italia di Beinsports 2, Cek Link RCTI+

Jadwal Live Streaming RCTI Plus malam ini akan menyajikan laga Lecce vs AC Milan di Liga Italia Selasa (23/2/2020) pukul 00.15 WIB

Live Streaming RCTI Lecce vs AC Milan di ajang Liga Italia 2019/2020 akan dimulai pada pukul 00.15 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Plus Official.

Link Live Streaming Lecce vs AC Milan di Liga Italia dini hari ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Video Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Laga tersebut menjadi krusial bagi AC Milan yang berhasrat mengakhiri musim 2019-2020 dengan finis di zona Liga Europa.

Finis di peringkat kelima atau keenam klasemen Liga Italia adalah syarat yang harus AC Milan penuhi untuk tampil pada ajang tersebut.

Misi itu tentu bukan hal mudah bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Pasalnya, saat ini AC Milan masih tertahan di peringkat kesembilan klasemen dengan koleksi 36 poin.

Mereka tertinggal tiga angka dari Napoli yang menempati peringkat keenam klasemen atau zona Kualifikasi Liga Europa dengan raihan 39 poin.

Terlebih, dari 12 laga yang tersisa, AC Milan akan menghadapi sejumlah lawan berat.

Beberapa lawan tangguh yang masih harus dihadapi AC Milan adalah AS Roma, Juventus dan Lazio.