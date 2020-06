VIDEO: Ulasan Hendrik Sia Soal Perkembangan Layanan Digital Bank BCA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kepala Kantor PT Bank Central Asia (BCA) Wilayah IV, Hendrik Sia memaparkan perkembangan mobile banking BCA sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Jika dulunya, Bank BCA dijuluki Bank Capek Antri, lalu terkenal dengan ATM nya dimana-mana.

"Nah saya mau sampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi perkembangan mobile banking. Kemudian kita lihat di tahun 2017 kan terjadinya disrupsi yang sangat terkenal sekali," ujarnya.

Sehingga saat itu mulai berpikir mengenai digital, kemudian dilanjutkan di masa pandemi dimana fokusnya ke Banking From Home.

Pada tahun 2010, secara frekuensi transaksi di BCA didominasi oleh ATM. ATM dari 21 juta transaksi perbulan dari tahun 2010 sampai 2017 mencapai Rp 119 juta transaksi per bulan.

Pada tahun 2010, Internet Banking (IB) Internet Banking Individu dan Bisnis (IB-BIS) angkanya terjadi peningkatan, tapi tidak setinggi ATM untuk frekuensi transaksinya.

"Tapi kita harus akui walaupun di cabang sendiri transaksinya cenderung rendah tapi secara nominal transaksi teller yang mencapai Rp 875 triliun per bulan. Jadi yang datang ke counter BCA yang transaksinya kurang lebih 10 juta transaksinya per bulan, itu nominal transaksinya itu adalah 875 triliun per bulan," paparnya.

Sehingga kesimpulannya frekuensi transaksi di ATM di tahun 2010 mendominasi setengahnya 53 persen.

Namun di tahun 2017 frekuensi transaksi di ATM mengalami penurunan menjadi 45 persen saja.

Namun secara nilai transaksi di ATM di tahun 2010 sampai 2017 mengalami kenaikan sampai 9 persen.