Jaga Kualitas NPL, Ini Bentuk Antisipatif OJK dan Bank Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bukan hanya berefek negatif terhadap kesehatan.

Tapi juga terhadap aktivitas ekonomi yang memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi hingga likuiditas pasar.

Covid-19 membuat orang-orang enggan beraktivitas ditambah lagi peraturan pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ikut membuat ekonomi melambat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, M Nurdin Soebandi mengatakan kondisi perbankan Sulsel masih dalam kondisi sehat, aset sampai April 2020, tumbuh 2,27 persen.

Dana Pihak ketiga (DPK) tumbuh 4,53 persen. Cuman, kredit turun tipis ke -0,07 persen.

“Sumber dana terbatas tapi penyalurannya ekspansif dengan LDR (Loan to Deposit Ratio) 122,19 persen, itu year to year. Secara year to date, terjadi penurunan dari DPK, kredit dan total aset,” katanya dalam Tribun Business Forum, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan sektor yang meningkat secara year to date yakni pertanian. Dari data perbankan Sulawesi Selatan, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan naik 18,02 persen, perikanan naik 22,36 persen, dan rumah tangga untuk rumah tinggal 4,28 persen.

Sementara itu, perusahaan yang terpukul paling besar yakni industri pengolahan minus 37,65 persen, konstruksi minus 8,71 persen, perantara keuangan minus 6,21 persen.

Sementara itu, kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami perlambatan minus 0,21 persen dengan rasio NPL masih terjaga 4,07 persen.

Pangsa kredit sudah mencapai 34,51 persen dari total kredit dengan jumlah debitur 616.011 rekening.