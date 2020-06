Isi Perjanjian Reino Barack dan Syahrini, Pantas Eks Luna Maya Belum Punya Anak

TRIBUN-TIMUR.COM - Sudah lebih setahun Syahrini menikah dengan pengusaha Kaya Raya sekaligus mantan kekasih Luna Maya, Reino Barack. Keduanya menikah Februari 2019 lalu.

Setelah 16 bulan menikah, belum ada tanda-tanda keduanya akan dukaruniai momongan. Syahrini tak kunjung Hamil meski sempat diberitakan perut membuncit.

Belakangan Reino Barack menjelaskan ada perjanjian yang dibuat keduanya terkait kehamilan.

Reino menjelaskan, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu.

Kata dia, sering mendengar informasi keberadaan anak akan erubah keadaan rumah tanggal secara total.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020).

Lebih dari itu, Reino mengatakan, usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino menirukan perkataan kepada Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.

Bukan di Indonesia, pernikahannya itu digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka di antaranya, pengusaha Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraish Shihab.



