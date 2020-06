FOTO: Irman Perkenalkan Mobil Kedai Kopi None di Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA

Irman Yasin Limpo memperkenalkan Truk Kedai Kopi None di halaman Redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulsel, Sabtu (20/6/2020). Truk Kedai Kopi ini akan menjadi kendaraan untuk program Kata None off air. Dalam truk ini berisi mesin membuat kopi, pemanas, kulkas dan alat cuci piring. None pun mengatakan, dalam off air akan tetap ada program Kata None diselingi dengan jualan para UKM. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR