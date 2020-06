El Rumi Ditegur Maia Saat Unggah Foto Bareng Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Rocky Gerung, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Anak kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El Rumi, diwanti-wanti oleh sang bunda setelah mengunggah sebuah foto ke akun Instagram.

Pada foto tersebut, tampak El Rumi yang berdiri di samping para tokoh politik tanah air.

Di antaranya, Rocky Gerung, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

El menceritakan, kala itu ia sedang ditunjukkan kole

Tampak keempat orang yang fokus mengamati benda yang ditunjukkan oleh Fadli Zon.

Begini caption pada foto pertamanya:

I Learned from the Best!

Saat om Fadli nunjukin koleksi barang bersejerah miliknya di Fadli Zon Library

Ada yang bisa tebak siapa aja 3 tokoh yang ditutupin masker ini?!

Melihat foto itu, Maia sang bunda pun menuliskan komentarnya.