Islandia, Negara Indah Tapi Anak Mudanya Tak Percaya Bumi Diciptakan Tuhan

TRIBUNTIMURWIKI.COM -Negara Islandia adalah salah satu negara yang begitu indah di dunia.

Tak jarang negara ini menjadi lokasi syuting berbagai film hollywood seperti Promotheus,

Journey To The Center Of The Earth, dan masih banyak lagi.

Bahkan, Islandia menjadi salah satu tempat terbaik menikmati keindahan Aurora Borealis.

Namun, di balik negara yang indah itu, ada satu hal unik di dalamnya.

Untuk diketahui, Islandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di sebelah barat laut Eropa dan sebelah utara Samudera Atlantik.

Negara ini terdiri dari Pulau Islandia dan beberapa pulau kecil di sekitarnya.

Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menikmati keindahan Aurora Borealis di Islandia (Istimewa)

Islandia terletak 300 kilometer di sebelah timur Greenland dan 1.000 kilometer dari Norwegia.

Dilansir dari Tribun Travel, berbicara mengenai Islandia, ada sedikit kabar unik mengenai penduduknya, terutama orang yang umurnya kurang dari 25 tahun.

Dikabarkan tidak ada orang Islandia di bawah usia 25 tahun yang percaya Bumi diciptakan oleh Tuhan, dikutip dari jajak pendapat yang telah tayang di independent.co.uk.

Jajak pendapat ditugaskan oleh Asosiasi Humanis Etis Islandia mengklaim, 93,9 persen dalam kategori umur di bawah 25 tahun menjawab, alam semesta diciptakan oleh 'Big Bang'.