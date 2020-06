Deretan Orang Terkaya Indonesia yang Kehilangan Duit Triliunan Rupiah Akibat Virus Corona

TRIBUN-TIMUR.COM - Mewabahnya virus corona dan harga minyak jatuh membuat bursa saham dunia dan Indonesia anjlok.

Buntutnya, kekayaan para taipan Indonesia juga ikut lenyap triliunan rupiah.

Untuk diketahui, Bloomberg menampilkan Indeks Bloomberg Billionaires yang merupakan peringkat harian orang terkaya di dunia.

Salah satunya kekayaan para taipan asal Indonesia.

Dalam situs Bloomberg itu dituliskan rincian tentang perhitungan yang disediakan dalam analisis kekayaan bersih di halaman profil masing-masing miliarder.

Angka-angka diperbarui pada akhir setiap hari perdagangan di New York.

Menurut data Bloomberg, kekayaan Prajogo Pangestu dari awal tahun 2020 sampai 9 Maret 2020 hilang US$ 3,12 miliar ytd dari semula US$ 5,52 miliar.

Adapun kekayaan kekayaan Budi Hartono juga lenyap US$ 1,86 miliar ytd dari semula US$ 15,3 miliar, kemudian Michael Hartono juga kehilangan US$ 1,79 miliar dari semula US$ 14,3 miliar.

Selain itu konglomerat Tan Siok Tjien Pendiri Gudang Garam juga kehilangan kekayaannya US$ 618 juta dari semula US$ 7,2 miliar, dan Prakash Lohia juga kehilangan US$ 576 juta dari semula kekayaannya US$ 4,85 miliar.