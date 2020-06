Covid-19, Tanpa Status Kebijakan

Abdul Malik Iskandar

Dosen Sosiologi FKIP Universi tas Megarezky

KEINGINAN pemerintah memaksim alkan Massive Rapid test nampaknya tak berjalan mulus . Terjadi penolakan pada kelompok –kelompok masyarakat terten tu. Penolakan wargamasyarakat , dapat dipicu karena ada ket akutan menyandangstatus sebaga i positif kasus baru dan kejen uhan tinggal di rumahtelah men capai ambang batas. Membuat pemerintahmengahadapi dan berada dalam posisi dile matis. Sisi lain trend positif kasus baru terus bergerak naik.

Dalam pekan-pekan terakhir , h ampir semua pemerintahprovinsi , kabupaten dan kota tidak m emperpanjang kebijakanPSBB (Pembatasan Sosial Berskala Be sar ) tak terkecuali Kota Makassar.

Mengutip percakapan Gubernur DKI Anies Baswedanyang ditanya ngkan ILC bahwa Pemerintah DKI tidakmemperpanjang PSBB sejak tanggal 4 Juni, dan men ggunakanlabel baru “Transisi”. Label transisi tidak memiliki power untukmengatasi mengatas i gerakan covid, karena posisi nya abu-abu, antara kebijakan PSBB dengan menuju kenormalan baru.

Posisi ini , menurut Anies ber sifat fleksibel dan bahkandap at dilakukan gerakan rem menda dak (sudden brake) ketikaada keadaan yang memaksa untuk menetapkan kebij akan baru. Rem mendadak memungkinkan seg era dieksekusi oleh DKi , seb ab setelah status transisi ter jadi new cases (kasus baru) fantastic 230 pada tanggal 8 Juni .

Kebijakan Pemerintah Kota Maka ssar dibawa nahkoda baruPLT Wa li Kota Makassar Prof Yusran Yusuf nyaris sama. Setelah tidak memperpanjang kebijakan Plt pendahulunya , Dr. Suaib sejak tanggal 25 Mei praktis tak ada peralatan baru yang populer di publik se bagai alat kebijakan memutus m ata rantaicovid 19. Padahal Kota Makassar dalam minggu pertama juniada ekskalasi penambahan positif b aru yang siginifikan.

Menurut Teori Kebjakan Publik mengatakan KebijakanPublik me rupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah da n merupakan bagian dari keputu san politik untukmengatasi be rbagai persoalan dan isu-isu yang ada danberkembang di masy arakat. Mengutip Salah seorang ahlikebijakan publik , Easton (1969) mendefinisika kebijaka npublik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuksel uruh masyarakat yang keberadaa nnya mengikat. Dalampengertian ini , hanya pemerintah yang d apat melakukan sesuatutindakan kepada masyrakat dan tindakan tersebut merupakanbentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pe merintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai- nilai kepada masyarakat. Kalau doa merupaka intinya ibadah, aturan main senjata bagi pejab at publik.

Di awal hari-hari kerja Plt Kota Makassar yang barumenyampaikan akan mel ahirkan Peraturan Walikota seb agai alatkekuasaan baru untuk menggatikan PSBB. Edisi tribun tanggaltanggal 12 juni, melal ui Tim Gugus Tugas Percepata npenanganan (TGTPP )Covid bersama pemerintah , ju stru sedangmengodok PSBB lagi jilid III. Salah satu alasan t idakdilaksanakan kontinuitas PSBB menurut pejabat Plt Walik otabahwa pada saat kebijakan PSBB jilid I dan II tidakmenun jukkan angka penurunan kasus p ositif, tapi justrusebaliknya.

Menarik dicermati , bahwa sete lah 25 Mei sampaipertengahan Juni , p raktis penanganan Covid 19 tid ak memilikistatus kebijakan “policy” tehnis. Ibarat pemburu masuk hutan, buruangnya didepan mata . tapi tak cukup peralatan untukekse kusi. Setelah PSBB dicabut , seolah kita berada diantaradua ujung , ujung transisi dan kenormala n baru. Tak dapatdisangkal ba hwa setelah kebijakan PSBB dic abut, munculeuforia dalam masy arakat , semacama luapan kegem biraan.Indikator kegembiraan s eperti toko sembako dan nonsem bakomulai bargairah, tempat ib adah mulai dibuka, masjid bole hjumatan. Hal ini wajar, karen a kejenuhan stay , work, sleep, eat home telah mendekati ambang b atas.