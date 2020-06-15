Seru, Ini Sinopsis Live Free Or Die Hard, Big Movies GTV Malam Ini, Dibintangi Bruce Willis
Lalu akankah mereka berhasil mendapatkan yang mereka inginkan? Saksikan keseruan aksi mereka di Big Movies GTV malam ini pukul 23.00 WIB.
TRIBUN-TIMUR.COM - Dilansir dari IMDb.com, film buatan Amerika Serikat yang berjudul Live Free Or Die Hard atau yang juga dikenal 'Die Hard 4', disutradarai oleh Len Wiseman.
Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.
Live Free Or Die Hard menjadi film keempat dari sekuel Die Hard.
Pemeran utama dalam film ini adalah aktor kawakan Hollywood, Bruce Willis.
Bruce Willis juga merupakan protagonis di tiga film sebelumnya.
Big Movies GTV malam ini kembali akan hadir film unggulan.
Sebuah film dibintangi Bruce WIllis, Live Free or Die Hard
Big Movies GTV menyajikan film berjudul Live Free Or Die Hard yang tayang malam ini pukul 23.00 WIB.
Beberapa aktor lain yang turut membintangi film yang rilis perdana pada 27 Juni 2007 tersebut, di antaranya Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, dan Jonathan Sadowski.
Film Live Free Or Die Hard digarap bersama produser Michael Fottrell, Arnold Rifkin, William Wisher dan Stephen James Eads.
|Ini Perbedaan Fasilitas Rawat Inap 3 Kelas BPJS yang Mau Dihapus, Kabar Baik Peserta Kelas II & III?
|Sore Ini, Mendikbud Nadiem Makarim Umumkan Syarat dan Mekanisme Pembukaan Sekolah saat Pandemi
|MUI & NU Protes Keras Gotong-royong di RUU HIP Lolos, PDIP Akhirnya Sepakat Trisila-Ekasila Dihapus
|Adian Napitupulu Sebut Presiden Tidak Selamat Soal Pinjaman Uang, Sempat Kritik Menteri Erick Thohir
|7 Fakta Pria Lamongan Perkosa Mama Muda di Ladang Jagung, Ini Modus Kejinya