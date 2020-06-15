Seru, Ini Sinopsis Live Free Or Die Hard, Big Movies GTV Malam Ini, Dibintangi Bruce Willis

Lalu akankah mereka berhasil mendapatkan yang mereka inginkan? Saksikan keseruan aksi mereka di Big Movies GTV malam ini pukul 23.00 WIB.

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Tangkap layar teaser Die Hard
tangkap layar teaset Die Hard 4 

TRIBUN-TIMUR.COM - Dilansir dari IMDb.com, film buatan Amerika Serikat yang berjudul Live Free Or Die Hard atau yang juga dikenal 'Die Hard 4', disutradarai oleh Len Wiseman.

Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.

Live Free Or Die Hard menjadi film keempat dari sekuel Die Hard.

Pemeran utama dalam film ini adalah aktor kawakan Hollywood, Bruce Willis.

Bruce Willis juga merupakan protagonis di tiga film sebelumnya.

Big Movies GTV malam ini kembali akan hadir film unggulan.

Sebuah film dibintangi Bruce WIllis, Live Free or Die Hard 

 Big Movies GTV menyajikan film berjudul Live Free Or Die Hard yang tayang malam ini pukul 23.00 WIB.

Beberapa aktor lain yang turut membintangi film yang rilis perdana pada 27 Juni 2007 tersebut, di antaranya Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, dan Jonathan Sadowski.

Film Live Free Or Die Hard digarap bersama produser Michael Fottrell, Arnold Rifkin, William Wisher dan Stephen James Eads.

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Editor: Ina Maharani
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