Serangan Jantung, Stroke dan Pelupa Mengintai Orang yang Suka Begadang, Berikut Cara Mengatasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Serangan Jantung, stroke dan pelupa mengintai orang yang suka begadang.

Hobi begadang kini telah menjangkit di kalangan anak muda Zaman Now.

Bagaimana tidak? Bermain gadget sering membuat kita menunda waktu tidur malam. Kadang baru tidur saat pagi hari.

Mulai dari bermain game, aktif di media sosial, sampai chatting dengan teman-teman.

Padahal tubuh yang sering beraktivitas di siang hari membutuhkan porsi tidur malam yang cukup, antara 6-8 jam.

• Polisi Dalami Pil Eksimer yang Digunakan 7 Pria Perkosa Gadis 16 Tahun hingga Meninggal

• Peringati Hari Donor Darah Sedunia, Ini Dilakukan Suardi Saleh

Bukan hanya lelah dan ngantuk, kita juga sulit be rkonsentrasi di kelas. Bahkan, kamu bisa terserang 6 penyakit ini loh:

Serangan Jantung dan Stroke

Jangan sekali-sekali menjadikan begadang sebagai gaya hidup kalau kamu nggak mau berisiko terkena serangan jantung dan stroke.

Menurut penelitian yang dilakukan di University of Chicago dalam Journal of the American Medical Association menyebutkan, kekurangan tidur dapat menyebabkan penumpukan kalsium dalam pembuluh darah dan berisiko menimbulkan terbentuknya plak.

(Observer)

Bahayanya, plak itu dapat terlepas dari dinding pembuluh darah dan menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah jantung dan otak. Hal inilah yang menyebabkan seseorang terkena serangan jantung dan stroke.