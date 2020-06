Polisi Bekuk 10 Remaja Pelaku Penganiayaan di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sepuluh remaja di Makassar ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan.

Kesepulu pelaku yakni berinisial DN (23), IP (25), AF (21), AD (26), IS (25), PR (23), IF (19), AS (19), RB (24) dan AF (24).

Mereka ditangkap di Jl Manuruki pada minggu (14/6/20) sekira pukul 03.30 Wita.

Panit II Rekrim Ipda ABD Latif mengatakan mereka ditangkap saat pihaknya mendapatkan informasi keberadaan pelaku.

"Pelaku melakukan penganiayaan dengan menikam korban menggunakan senjata tajam pisau," ujarnya, Senin (15/6/20)

Menurutnya, penganiayaan diduga berawal akibat salah satu warga di Jl Manuruki 2 tidak terima telah dipukuli oleh warga di Jl Andi tonro 2 dan menelpon temannya sehingga terjadi aksi balasan.

Dari hasil interogasi kata Latif, DN mengaku telah menikam korban.

Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah badik yang digunakan pelaku, 10 buah anak panah/busur, 1 buah senjata rakitan jenis Papporo dan 5 buah trali sepeda.

Kini para pelaku berada di Polsek Tamalate guna proses hukum lebih lanjut.

Laporan wartawan tribun-timur.com Sayyid Zulfadli