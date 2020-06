New Normal, Kemenhub Terbitkan Aturan Baru Soal Transportasi Untuk Cegah Gelombang Kedua Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sementara menggodok aturan atau kebijakan baru terkait transportasi di di tengah New Normal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan dalam menghadapi adaptasi New Normal saat wabah Covid-19 diperlukan beberapa persiapan.

Budi mengatakan, untuk menunjang persiapan adaptasi New Normal, Kemenhub menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 41 Tahun 2020 yang merubah Permenhub No 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

"Permenhub No 41/2020 ini untuk memastikan masyarakat merasa aman dari penyebaran wabah virus, saat menggunakan transportasi," kata Menhub Budi dalam konferensi virtual Kemenhub, Jumat (12/6/2020).

Menhub Budi menyebutkan, tentu kita ketahui wabah Virus ini sangat berbahaya dan saat ini ancaman Covid-19 itu masih ada. Maka dari itu butuh persiapan untuk menghadapi Covid-19 ini.

"Dalam persiapan ini dan aturan dalam sektotr transportasi untuk mencegah penyebaran Covid-19, kami dari Kemenhub membutuhkan dukungan dari berbagai kalangan," ucaap Menhub Budi.

"Dukungan dari berbagai pihak ini, agar penerapan persiapan adaptasi new normal dalam menghadapi Covid-19 dapat berjalan maksimal," lanjutnya.

Persiapan adapatasi pada sektor transportasi ini, Menhub Budi menyebutkan, tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga tidak terjadi gelombang ke dua dari penyebaran wabah ini.

"Pada sisi transportasi, kami berupaya agar masyarakat dapat tetap produktif tetapi tetap aman dari penyebaran virus saat menggunakan transportasi publik. Sehingga ekonomi nasional tetap berjalan," ucap Menhub Budi.

Menhub Budi mengatakan, dalam upaya memastikan masyarakat aman dari wabah Covid-19 para Dirjen dari masing-masing sektor perhubungan telah mengeluarkan surat edaran.

"Surat edaran ini mengatur operasional sarana dan prasarana transportasi publik saat adaptasi new normal," ujar Menhub Budi. (*)

