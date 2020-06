Jadwal Live Streaming TV Online Mola TV & TVRI Liga Inggris, Tottenham vs MU, Man City vs Arsenal

Jadwal Liga Inggris via Siaran Langsung TVRI & Live Streaming Mola TV mulai kembali berlangsung Kamis (18/6/2020).

Pada pekan awal ada laga Manchester City vs Arsenal dan Tottenham Hotspurs vs Manchester United.

Liga Inggris via Live Streaming Mola TV nantinya akan langsung dipanaskan pertandingan big match di antaranya Man City vs Arsenal dan Tottenham vs Man United.

Di Liga Inggris juga terdapat laga-laga lainnya yang kemungkinan tayang via Live Streaming Mola TV maupun Siaran Langsung TVRI, yaitu tim Chelsea, Liverpool, Leicester City dan lain-lain.

Premier League merilis jadwal Liga Inggris untuk tiga pekan pertama yang akan berlangsung mulai 18 Juni 2020 waktu Indonesia.

Total baru 32 pertandingan yang sudah dijadwalkan lebih dulu sampai 2 Juli 2020.

jadwal tiga pekan pertama ini dikonfirmasi dengan catatan jika semua persyaratan keamanan terjamin untuk menggelar pertandingan.

Semua laga ini juga akan dilangsungkan tertutup alias tanpa suporter di stadion.

Sementara pemuncak Klasemen Liga Inggris Liverpool baru akan berlaga pada Senin (22/6/2020) melakoni derby melawan Everton.