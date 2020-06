Bukan Lagi Dongeng, Pria Ini Temukan Harta Karun Bernilai Miliaran Rupiah, Akhiri Perburuan 10 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM - Bukan Lagi Dongeng, seorang pria temukan harta karun bernilai miliaran rupiah, akhiri perburuan 10 tahun. Berikut selengkapnya!

Teka-teki tentang kebenaran harta karun akhirnya terbukti.

Harta karun bukan lagi cerita bohong atau khayalan seperti yang ada di film-film dan buku dongeng.

Sebuah harta karun bernilai sekitar US$ 1 juta dollar AS (Rp 14 miliar), yang diburu selama 10 tahun di AS akhirnya ditemukan.

Pernyataan itu dikemukakan Forrest Fenn, seorang penjual barang antik dan koleksi seni dari Santa Fe, New Mexico, selaku penyimpan.

Fenn menerangkan, harta karun yang dia simpan di sebuah tempat di Pegunungan Rocky, dan menjadi perburuan selama 10 tahun terakhir, ditemukan.

Setidaknya empat orang tewas dalam pencarian, dengan para pemburu meninggalkan pekerjaan dan hidup dari tabungan saat mencarinya.

Fenn, miliuner berusia 89 tahun, mengatakan bahwa pria beruntung itu berasal dari sebuah tempat yang berlokasi di timur AS.

Si penemu mengaku ingin identitasnya dirahasiakan.

Namun, dia mengklaim sudah menemukannya dan mengirimkan foto sebagai bukti.