BERITA VIDEO
VIDEO: Akibat Pandemi Covid-19, Poltekpar Makassar Hanya Gelar Praktik Kerja Nyata di Sulsel
Politeknik Pariwisata Makassar berencana hanya menggelar pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), di Sulsel karena masa pademi COVID-19
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Direktur Poltekpar Makassar Muhammad Arifin memimpin Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di masa pandemic covid-19 di Kampus Politeknik Pariwisata Makassar, Jumat (5/6/2020).
Politeknik Pariwisata Makassar berencana hanya menggelar pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), di Sulsel karena masa pademi COVID-19 masih belum berakhir. tribun timur/muhammad abdiwan
Berita Terkait :#BERITA VIDEO
|VIDEO: Rapid Test Massal Karyawan MaRi Mall Sebelum Beroprasi Kembali
|VIDEO: Sambut New Normal, Aston Makassar Perketat Penerapan Protokol Kesehatan
|VIDEO: Masker Unik Bergambar Aneka Ekspresi Wajah Hadir di Makassar
|VIDEO: Yayasan Buddha Tzu Chi Perwakilan Makassar Salurkan Matkes ke Lantamal VI
|VIDEO: Satpol PP dan Dishub Sterilkan Parkiran Balaikota Makassar
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas