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VIDEO: Akibat Pandemi Covid-19, Poltekpar Makassar Hanya Gelar Praktik Kerja Nyata di Sulsel

Politeknik Pariwisata Makassar berencana hanya menggelar pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), di Sulsel karena masa pademi COVID-19

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Direktur Poltekpar Makassar Muhammad Arifin memimpin Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di masa pandemic covid-19 di Kampus Politeknik Pariwisata Makassar, Jumat (5/6/2020).

Politeknik Pariwisata Makassar berencana hanya menggelar pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), di Sulsel karena masa pademi COVID-19 masih belum berakhir. tribun timur/muhammad abdiwan

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pandemi covid-19
Praktik Kerja Nyata
Poltekpar Makassar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas
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